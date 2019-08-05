БАТЭ и «Шахтер» узнали своих потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги Европы

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5 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. В этом турнире принимаю участие два белорусских клуба — борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер».

В третьем раунде квалификации БАТЭ встречается с боснийским клубом «Сараево». Победитель этой пары в плей-офф сыграет против лучшего в противостоянии «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта).

Соперником «Шахтера» по третьему раунду будет итальянский «Торино». Лучший из этой пары выйдет на победителя пары «Пюник» (Армения) — «Вулверхэмптон» (Англия).

Матчи третьего раунда квалификации с участием белорусских клубов пройдут 8 и 15 августа. Матчи плей-офф квалификации состоятся 22 и 29 августа.
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Тэги: Лига Европы БАТЭ ФК Шахтер

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