ЛДП проведет 21 сентября съезд, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты

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21 сентября состоится съезд Либерально-демократической партии, на котором будут выдвинуты кандидаты в депутаты Палаты представителей. Выборы в парламент состоятся, как предполагается, 17 ноября.

Партия намерена выдвинуть кандидатов в каждый из 110 избирательных округов. Кроме того, подготовлен резерв из 55 человек.

Руководителем штаба по выборам депутатов Палаты представителей назначен первый заместитель председателя ЛДП Олег Гайдукевич.

На съезде 21 сентября также будет представлена программа, с которой партия идет на парламентские выборы.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: ЛДП выборы в парламент-2019 Персона: Олег Гайдукевич

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