Ливийские оппозиционеры убили около полусотни человек

В результате воздушного удара погибли 43 человека и 51 был ранен.

Источник: libyaalahrar.tv

По данным Al Jazeera , беспилотник обстрелял гостей свадебной церемонии в Мурзуке.

Ответственность за удар взяла Ливийская национальная армия, но опровергла, что удар был направлен ​​против гражданского населения. В заявлении ЛНА указывается, что целью нападения были «чадские оппозиционные бойцы».

ЛНА под руководством мятежного генерала Халифы Хафтара пытается свергнуть официальное правительство Ливии и с весны 2019 года ведет наступление на Триполи — столицу страны. С начала наступления погибли почти 1100 человек.