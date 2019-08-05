Ливийские оппозиционеры убили около полусотни человек

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В результате воздушного удара погибли 43 человека и 51 был ранен.

Источник: libyaalahrar.tv

По данным Al Jazeera, беспилотник обстрелял гостей свадебной церемонии в Мурзуке.

Ответственность за удар взяла Ливийская национальная армия, но опровергла, что удар был направлен ​​против гражданского населения. В заявлении ЛНА указывается, что целью нападения были «чадские оппозиционные бойцы».

ЛНА под руководством мятежного генерала Халифы Хафтара пытается свергнуть официальное правительство Ливии и с весны 2019 года ведет наступление на Триполи — столицу страны. С начала наступления погибли почти 1100 человек.
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Тэги: Ливия дрон ЛНА Персона: Халифа Хафтар Город: Триполи

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