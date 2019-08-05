Эксперты МАГАТЭ приступили к анализу эксплуатационной безопасности БелАЭС

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Специалисты должны подтвердить готовность управляющей организации атомной станции к вводу объекта в работу и дальнейшему надежному и безопасному использованию энергоблоков.

По сообщению пресс-службы Министерства энергетики, эксперты агентства по атомной энергии оценивают такие аспекты, как управление на предприятии; эксплуатация АЭС и ее техническое обслуживание; техническая поддержка эксплуатации станции; обучение и квалификация персонала; радиационная защита; управление в аварийной ситуации, аварийное планирование и реагирование.

Миссия продлится до 22 августа.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Беларусь-МАГАТЭ МАГАТЭ АЭС-Беларусь

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