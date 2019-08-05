Российская оппозиция объявила о шествии 10 августа в Москве

​Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму и генпродюсер «Навальный Live» Любовь Соболь написала в Facebook, что кроме митинга на проспекте академика Сахарова планируется провести еще и шествие.

Любовь Соболь. Источник: Euronews

Соболь опубликовала заявление от лица независимых кандидатов в Мосгордуму, муниципальных депутатов Москвы и «других демократических сил».

«Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции. И власть обязана обеспечить их право гулять по городу, в том числе 10 августа», — отметила Соболь.

Ранее глава департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что власти согласовали стотысячный митинг на проспекте академика Сахарова на 10 и 11 августа.

В Москве проходят несогласованные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, протестующих разгоняют силовики. В итоге на каждой из акций задержали более тысячи человек.