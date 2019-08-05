БАТЭ подписал черногорского защитника Бориса Копитовича

Защитник из Черногории Борис Копитович стал игроком борисовского БАТЭ. В Беларусь 24-летний футболист переехал из сербского клуба «Чукарички».

Фото fcbate.by

Играл на родине за «Будучность», в составе которого стал обладателем Кубка Черногории (2012/13), серебряным (2012/13) и бронзовым (2014/15) призером чемпионата, а также в «Младости».

Защищал цвета израильского «Хапоэля» из Акко, откуда и перешел в «Чукарички».

За национальную сборную Черногории провел 7 матчей, забил один гол.