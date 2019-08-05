Лукашенко подписал указ о выборах в парламент

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Выборы депутатов Палаты представителей седьмого созыва состоятся в воскресенье 17 ноября. Соответствующий указ 5 августа подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

17 ноября в качестве основного дня парламентских выборов была предложена Центральной избирательной комиссией. На недавней встрече с председателем ЦИК Лидией Ермошиной глава государства одобрил эту дату и поручил подготовить проект указа о назначении выборов к понедельнику, 5 августа.

Ранее Александр Лукашенко высказывал мнение о возможности проведения выборов 7 ноября — в День Октябрьской революции, который в Беларуси является государственным праздником и выходным.

Другим указом президента на 7 ноября назначены выборы членов Совета Республики — верхней палаты белорусского парламента.

Из 64 членов Совета Республики восемь назначаются президентом, остальные избираются по восемь членов от каждой области и города Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня.

Кандидаты в Совет Республики должны быть выдвинуты до 8 октября.

 

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко Лидия Ермошина

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