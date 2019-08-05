Умер экс-председатель ФК «Динамо-Минск» Леонид Гарай

Гарая не стало на 83-м году жизни, сообщили в Белорусской федерации футбола.

Источник: АБФФ

Он родился в Гомеле в 1937 году, выступал за минские «Спартак», «Беларусь», СКА, брестский «Спартак».

Работал начальником минского «Динамо» с 1978 по 1992 год и председателем клуба с 1992 по 1996. Именно в этот период «бело-голубые» достигли всех значимых вершин, выиграв чемпионат СССР 1982 года, бронзу 1983-го, регулярно выигрывали чемпионат и Кубок Беларуси.

Гарай был мастером спорта СССР (1967), кавалером Ордена «Знак Почета» (1976), заслуженным тренером БССР (1983).