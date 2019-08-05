Глава МИД Испании сменит Могерини в ноябре

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Глава МИД Испании Жозеп Боррель 1 ноября 2019 года сменит Федерику Могерини на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Европейский совет, как сообщила 5 августа пресс-служба этой структуры в «Твиттере», формально одобрил кандидатуру 72-летнего дипломата.


Андреа Викторин: визовое соглашение между Беларусью и ЕС будет подписано осенью

Пятилетний срок полномочий предшественницы Борреля истекает 31 октября.

Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою дипломатическую миссию в стране, в интервью БелаПАН сообщила, что Могерини осенью может приехать в Минск для подписания соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. «Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь», — сказала Викторин.
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Тэги: Беларусь-ЕС МИД Испании Персона: Жозеп Боррель Федерика Могерини

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