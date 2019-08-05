Ермошина рада рабочей субботе накануне выборов — больше проголосуют досрочно

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Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов рада назначению выборов в Палату представителей 17 ноября. Одна из причин — суббота, 16-е, будет рабочей в связи с переносом выходного дня на пятницу, 8 ноября.

«Ноябрь — это такой стационарный месяц, когда население находится на местах, проживает по основному месту регистрации. Более того, очень удобно, у нас ведь, собственно говоря, неделя, которая будет предшествовать дню выборов, она рабочая, она даже без субботы, поэтому… а у нас как раз по рабочим дням население очень хорошо досрочно голосует. Поэтому, я думаю, что у досрочного голосования даже на один день увеличился вот такой вот активный день для участия избирателей», — заявила Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

Александр Лукашенко подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: глава ЦИК досрочное голосование Персона: Лидия Ермошина

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