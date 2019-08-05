Бельгийский велогонщик смертельно разбился во время «Тура Польши»
Бьорга Ламбрехта из Lotto Soudal экстренно реанимировали и доставили в больницу на машине скорой помощи, однако во время операции он скончался.
По сообщению команды гонщика, спортсмен ударился головой о бетонную водопропускную трубу примерно за 100 км до финиша.
Бьорг Ламбрехт становился чемпионом Бельгии в юниорской групповой гонке в 2015 году, серебряным призером на чемпионате Европы U23 в 2016-м и серебряным призером в групповой гонке на прошлогоднем чемпионате мира U23.