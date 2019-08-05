Бельгийский велогонщик смертельно разбился во время «Тура Польши»

Бьорга Ламбрехта из Lotto Soudal экстренно реанимировали и доставили в больницу на машине скорой помощи, однако во время операции он скончался.

По сообщению команды гонщика, спортсмен ударился головой о бетонную водопропускную трубу примерно за 100 км до финиша.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

Бьорг Ламбрехт становился чемпионом Бельгии в юниорской групповой гонке в 2015 году, серебряным призером на чемпионате Европы U23 в 2016-м и серебряным призером в групповой гонке на прошлогоднем чемпионате мира U23.