Бельгийский велогонщик смертельно разбился во время «Тура Польши»

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Бьорга Ламбрехта из Lotto Soudal экстренно реанимировали и доставили в больницу на машине скорой помощи, однако во время операции он скончался.

По сообщению команды гонщика, спортсмен ударился головой о бетонную водопропускную трубу примерно за 100 км до финиша.

Бьорг Ламбрехт становился чемпионом Бельгии в юниорской групповой гонке в 2015 году, серебряным призером на чемпионате Европы U23 в 2016-м и серебряным призером в групповой гонке на прошлогоднем чемпионате мира U23.
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Тэги: велосипедист гонщик Lotto Soudal Польша Персона: Бьорг Ламбрехт

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