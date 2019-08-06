Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

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Во вторник, шестого августа, погоду Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, а днем на западе страны – атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.

Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется (только в западных регионах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы).

Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать до 14 м/с.

Максимально воздух в середине дня прогреется от +19°C (на северо-востоке) до +26°C (на юго-западе).

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%). Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +10..+12°C;
  • днем +21..+23°C;
  • вечером +16..+18°C.
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Тэги: погода

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