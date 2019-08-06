Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления
Во вторник, шестого августа, погоду Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, а днем на западе страны – атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.
Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется (только в западных регионах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы).
Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать до 14 м/с.
Максимально воздух в середине дня прогреется от +19°C (на северо-востоке) до +26°C (на юго-западе).
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%). Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +10..+12°C;
- днем +21..+23°C;
- вечером +16..+18°C.