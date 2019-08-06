Главком «Динамо-Брест» против переноса матча с БАТЭ на осень

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Наставник «Динамо-Брест» Марцел Личка не согласен на перенос матча с борисовским БАТЭ, который по календарю должен пройти в эту субботу.

О переносе из-за участия в еврокубках БАТЭ обратился в Белорусскую федерацию футбола. В четверг команда Алексея Баги сыграет в гостях с «Сараево».

По словам Лички, «в субботу невозможно играть», пишет by.tribuna.com. Однако, считает он, «игра с БАТЭ могла бы быть в воскресенье. Так нормально играют в Европе. Еврокубок играешь среда-четверг и в воскресенье-понедельник играешь матч чемпионата».

Главком против переноса поединка на резервный день (например на осень): «Я хочу играть сейчас. Это значит в воскресенье».

Решение исполком АБФФ должен принять сегодня.
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Тэги: футбол-Беларусь ФК Динамо-Брест БАТЭ БФФ Персона: Марцел Личка

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