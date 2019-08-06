Главком «Динамо-Брест» против переноса матча с БАТЭ на осень
Наставник «Динамо-Брест» Марцел Личка не согласен на перенос матча с борисовским БАТЭ, который по календарю должен пройти в эту субботу.
О переносе из-за участия в еврокубках БАТЭ обратился в Белорусскую федерацию футбола. В четверг команда Алексея Баги сыграет в гостях с «Сараево».
По словам Лички, «в субботу невозможно играть», пишет
Главком против переноса поединка на резервный день (например на осень): «Я хочу играть сейчас. Это значит в воскресенье».
Решение исполком АБФФ должен принять сегодня.