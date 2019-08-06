Упавшее дерево насмерть задавило мужчину на валке леса в Глубокском районе

59-летний мужчина скончался от полученных серьезных травм на валке леса в Глубокском районе.

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Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ЧП произошло второго августа в лесу рядом с деревней Голубичи.

По предварительным данным, одно из подпиленных деревьев упало на вальщика.

Причиной несчастного случая называется «нарушение требований безопасности погибшим при валке леса».

Девятого июля стало известно, что на лесозаготовке в Смолевичском районе погибли 61-летний борисовчанин и 45-летний житель Гомельщины.