Упавшее дерево насмерть задавило мужчину на валке леса в Глубокском районе

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59-летний мужчина скончался от полученных серьезных травм на валке леса в Глубокском районе.

Фото pixabay.com

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ЧП произошло второго августа в лесу рядом с деревней Голубичи.

По предварительным данным, одно из подпиленных деревьев упало на вальщика.

Причиной несчастного случая называется «нарушение требований безопасности погибшим при валке леса».

Девятого июля стало известно, что на лесозаготовке в Смолевичском районе погибли 61-летний борисовчанин и 45-летний житель Гомельщины.

Ранее Naviny.by писали, что два человека погибли в Брестской области во время заготовки дров.
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Тэги: валка леса гибель на производстве Город: Глубокое

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