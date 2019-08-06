Посол РФ Мезенцев уверен, что Москва и Минск договорятся по цене на газ до новогоднего боя курантов

По мнению посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева Москва и Минск успеет закрыть вопрос новой цены на «голубое топливо» до конца текущего года.

Последние переговоры (апрель 2017-го), на которых было достигнуто удовлетворяющее всех решение, обозначили цену на уровне 129 долларов (в 2018-м) и 127 долларов (в 2019-м). Белорусская сторона надеется значительно снизить эти цифры.

Дипломат отметил, что переговорный процесс продолжается. «Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфортный вариант в рамках уже заключенного соглашения», - заявил Мезенцев «ЭГ».

Посол подчеркнул, что нынешняя цена для Беларуси является «самой льготной по сравнению со всеми другими партнерами», поэтому, считает он, «это – абсолютный рекорд по комфортности цены».

«Думаю, до 31 декабря будет найдено оптимальное решение», – резюмировал Мезенцев.