Взрыв на складе боеприпасов под Ачинском: растет количество пострадавших

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Количество пострадавших в результате взрыва на военном складе боеприпасов под Ачинском продолжает расти. Такие данные подтвердили в центральной районной больнице города.


Появились жуткие кадры из Арыси, города, который может взлететь на воздух

По данным медиков, сейчас под их присмотром находятся 12 человек, получивших те или иные повреждения, связанные со взрывом.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем – о десяти.

В Минобороны РФ отметили, что скорее всего причиной происшествия стал «человеческий фактор».

В настоящее время к тушению возникшего пожара присоединяется специальная авиация военного ведомства. 
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Тэги: взрыв военный склад Город: Ачинск

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