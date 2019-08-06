Взрыв на складе боеприпасов под Ачинском: растет количество пострадавших

Количество пострадавших в результате взрыва на военном складе боеприпасов под Ачинском продолжает расти. Такие данные подтвердили в центральной районной больнице города.

По данным медиков, сейчас под их присмотром находятся 12 человек, получивших те или иные повреждения, связанные со взрывом.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем – о десяти.

В Минобороны РФ отметили, что скорее всего причиной происшествия стал «человеческий фактор».

В настоящее время к тушению возникшего пожара присоединяется специальная авиация военного ведомства.