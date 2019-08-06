Жителя Островца подстрелили из лука
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41-летний житель Островца получил ранение в шею и был госпитализирован в центральную районную больницу.
По информации Следственного комитета, мужчину подстрелили днем третьего августа в лесу во время стрельбы из лука по мишени.
Обидчиком пострадавшего является его 23-лений приятель – в настоящее время он задержан.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 155 УК (Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности), санкции которой предусматривают наказание до двух лет ограничения свободы.