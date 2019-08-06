Лукашенко разрешил школьникам бесплатно тренироваться на стадионах

Александр Лукашенко внес изменения в указ №150 (от 29 марта 2012-го) «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» разрешил школьникам и воспитанникам спортшкол бесплатно тренироваться на государственных физкультурно-спортивных сооружениях.

Фото из архива пресс-службы президента

Этим документом, надеются в Администрации президента, будет повышена эффективность использования данных спортобъектов.

Таким образом, данные категории граждан будут иметь возможность заниматься физкультурой и спортом на стадионах, катках, в бассейнах и других площадках бесплатно, не уплачивая никаких денег.

Ранее в своем послании народу и парламенту Лукашенко потребовал приобщать белорусов к регулярным физкультурно-оздоровительным мероприятиям и посещению спортивных секций.

Тогда, в апреле 2017-го, он подчеркнул, что спортивные сооружения должны функционировать «"с утра до позднего вечера» и предоставлять «максимальный набор услуг по цене, доступной для всех групп населения».

«Приоритет — дети и молодежь, которые практически срослись с компьютерами и сидят по домам, — сказал он. — Не стоит забывать о людях с ограниченными возможностями. Их тоже необходимо активно привлекать в физкультурно-оздоровительные группы. Для них это вопрос здоровья и важный элемент социальной адаптации».