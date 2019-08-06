Объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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По данным Белгидромета, сегодня днем в некоторых западных регионах страны ожидаются грозы.

Фото pixabay.com

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.

Белорусские спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.
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Тэги: погода грозы

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