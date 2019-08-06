В Гродно ОМОН задержал сутенера

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37-летнему жителю Гродно грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом за сутенерство – по данным правоохранителей, он вовлек в противоправную деятельность трех девушек.

Фото носит иллюстративный характер

На след мужчины милиция вышла во время мониторинга сети. Оказалось, что подозреваемый предлагал за деньги секс с 27-летней девушкой.

После того беседы с путаной выяснилось, что она познакомилась в интернете с мужчиной, который через некоторое время общения предложил ей заниматься проституцией – девушка согласилась, так как у нее было тяжелое материальное положение. Деньги, полученные за интим, деньги пара делила поровну.

После задержания подозреваемый сознался, что у него есть еще две «ночные бабочки», которые смогли обслужить десяток мужчин.

 
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Тэги: сутенер проституция Город: Гродно

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