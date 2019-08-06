В Малиновке пьяный минчанин зарезал приятеля

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 42-летнего мужчины, который был зарезан вчера вечером на автостоянке на улице Есенина.

По данным СК, множественные ножевые ранения ему нанес пьяный знакомый – 32-летний минчанин, который задержан оперативниками.

В отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч.2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью), санкции которой предусматривают наказание вплоть до смертной казни.