В Малиновке пьяный минчанин зарезал приятеля

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 42-летнего мужчины, который был зарезан вчера вечером на автостоянке на улице Есенина.


Жителя Островца подстрелили из лука

По данным СК, множественные ножевые ранения ему нанес пьяный знакомый – 32-летний минчанин, который задержан оперативниками.

В отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч.2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью), санкции которой предусматривают наказание вплоть до смертной казни.

 
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Тэги: убийство с особой жестокостью убийство пьянство Город: Минск

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