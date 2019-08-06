В Дзержинском районе дети чуть не сожгли пшеничное поле

Две тонны воды ушло у спасателей на тушение огня, охватившего пшеничное поле одного из сельскохозяйственных предприятий Дзержинского района.

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Как отметили правоохранители, поджог произошел около пяти часов вечера. В милицию позвонил ребенок и сообщил о пожаре.

Прибывшие спасатели достаточно оперативно справились с огнем, который уже успел уничтожить урожай на 0,3 гектара.

Поджигателями оказались местные дети 10-13 лет (три мальчика и три девочки).

Как выяснилось в ходе разбирательства, ребятня отправилась в импровизированный поход, взяв с собой немного еды, сигареты, спички и зажигалку.

«Проходя мимо пшеничного поля решили перекусить и перекурить, - рассказал официальный представитель УВД Минской области Сергей Босько. - Чтобы не заметили взрослые отошли немного от дороги вглубь поля. После еды мальчики достали сигареты и немного покурили. Затем один из них сорвал несколько стеблей пшеницы, вынес на дорогу и поджег. Особого интереса это у компании не вызвало и все опять направились на насиженное место вглубь поля, чтобы снова покурить. Прикурив сигарету, один из мальчишек отбросил горящую спичку в сторону».

Трава и высохшие стебли пшеницы вспыхнули. Посмотрев на огонь, дети затоптали его.

После этого один из «туристов» решил их поджечь на корню. «Ребята хотели дать огню немного разгореться, а потом снова его затоптать. Спустя совсем немного времени огонь разгорелся уже на значительной площади, и дети кинулись его тушить. Девочки, увидев, что мальчики не справляются, попросту убежали, а ребята стали пытаться тушить огонь подручными средствами – рюкзаком, байкой и остатками воды из бутылки. Но огонь только разгорался, усугублял ситуацию и сильный ветер. Увидев, что не справляются, дети позвонили «112» и разбежались…» - сообщил Босько.

ОАО «Крутогорье-Петковичи» оценило нанесенный ущерб в 6,5 тыс. рублей. Также родителям поджигателей грозит административная ответственность за невыполнении обязанностей по воспитанию детей.