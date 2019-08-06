Минувшей ночью побит абсолютный минимум температуры 91-летней давности

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В Беларуси вновь установлен температурный антирекорд ночи за весь период метеонаблюдений.

В Кличеве воздух охладился до +3,1 градуса. Прежний минимум составлял +5,3 градуса (6 августа 1976 года в Горках).

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, антирекорды обновились на 26 метеостанциях, в том числе в одном областном центре — Гомеле. Еще на одной метеостанции зафиксировано повторение ночного минимума.


Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

В Кличеве прежний антирекорд составлял +6,9 градуса (в 2011 году). В пятерку самых холодных мест вошли также район метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области — 3,7 градуса выше нуля (было +6 в 1999 году), Бобруйск — 3,8 (6,2 в 1976-м), Октябрь — 4 (7 в 2011-м) и Лынтупы — 4,1 (6,3 в 1987-м). В Василевичах, где было +4,8 градуса, пал антирекорд, зарегистрированный 6 августа 1928 года (+6,9). В Гомеле обновлен минимум 30-летней давности (+8 против +8,8).

Ночные антирекорды обновлялись также 3, 4 и 5 августа (соответственно в одном, 11 и 19 населенных пунктах, где ведутся метеонаблюдения). 5 августа был установлен новый абсолютный минимум ночи для всей территории страны (+2,9 в Брагине; было +4 в Марьиной Горке в 1944 году).

По прогнозу синоптиков, ночь на 7 августа будет теплее предыдущей.

Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи обновлялись 4, 5 и 13-16 июля. Между тем первая треть лета оказалась аномально жаркой, новые рекорды фиксировались 18 дней июня (c 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го), а также 1 июля.
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Тэги: погода Город: Кличев

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