Лукашенко требует от чиновников не «волокитить китайцев»

Проекты указов о строительстве национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта обсуждались 6 августа на совещании у президента Беларуси.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как известно, данные объекты будут строиться за счет безвозмездной помощи Китая.

«Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны. Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов», — заявил Лукашенко.

На совещании глава государства потребовал создать такие условия, что строительство завершилось «в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам».

«Я просил подготовить проекты указов с упором на это. Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев. Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном. Но чтобы у китайцев не было жалоб, что у нас там какие-то непонятные стандарты, которые остались, наверное, не то что с советских времен, до революции еще по некоторым из них строили», — сказал Лукашенко.

По его словам, китайская сторона готова начать строительство в первой половине 2020 года. К этому времени белорусская сторона должна быть готова передать площадки.

Завершить строительство планируется к 2023 году. «Это не за горами. И уже сегодня необходимо планировать и прорабатывать проведение соответствующих международных соревнований высшего уровня на данных объектах», — цитирует президента его пресс-служба.