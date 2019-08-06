Фотофакт. Под Барановичами перевернулся микроавтобус с людьми

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пассажиры микроавтобуса, произошло на дороге Р-2 около поворота в сторону деревни Малая Колпеница (Барановичский район).

Примерно в восемь утра на перекрестке произошло столкновение микроавтобуса «Рено» (регистрационные номера – Минск) и легковушки «Шевроле» (Минская область).

Как сообщается, автобус сначала отбросило на обочину, а затем – на дорогу, где он и перевернулся.

Двух пострадавших пассажиров «Рено» отвезли в больницу.