Фотофакт. Под Барановичами перевернулся микроавтобус с людьми
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пассажиры микроавтобуса, произошло на дороге Р-2 около поворота в сторону деревни Малая Колпеница (Барановичский район).
Примерно в восемь утра на перекрестке произошло столкновение микроавтобуса «Рено» (регистрационные номера – Минск) и легковушки «Шевроле» (Минская область).
Как сообщается, автобус сначала отбросило на обочину, а затем – на дорогу, где он и перевернулся.
Двух пострадавших пассажиров «Рено» отвезли в больницу.
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