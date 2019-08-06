Биржа: евро резко вырос, а доллар упал

Европейская валюта продемонстрировала существенный рост на торгах БВФБ во вторник, шестого августа.

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Так, евро вырос на 0,0114 пункта (+0,50%) и завершил сессию на отметке 2,3013 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты сегодня свои позиции сдали:

доллар на 0,0037 пункта (-0,18%) – 2,0526 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0141 пункта (-0,45%) – 3,1497 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие биржевые торги пройдут в среду, седьмого августа.