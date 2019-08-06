На всех дорогах модернизируют радары

Измерения скорости в дорожном движении без проверяемых данных измерений не являются законными. Такое решение принял конституционный суд Саара (федеральная земля, находящаяся на западе Германии).

Производитель радаров Jenoptik собирается модернизировать все свои лазерные устройства. Обновление программного обеспечения будет представлено для проверки в Федеральный физико-технический институт.

Впоследствии новое программное обеспечение, которое позволяет хранить исходные данные измерений, будет применено ко всем измерительным системам этого типа, пишет rusverlag.de .

По данным суда, основные права сфотографированных водителей на справедливое судебное разбирательство нарушаются, если результат измерения не поддается проверке из-за отсутствия данных измерения. Решение суда касалось устройства TraffiStar S350 от Jenoptik.