ГАИ проведет облаву на водителей без техосмотра

На протяжении декады сотрудники Госавтоинспекции проведут на дорогах страны спецмероприятие.

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В поле зрения инспекторов попадут водители, чьи транспортные средства не имеют разрешения для участия в дорожном движении.

В дорожной милиции подчеркнули, что главной целью спецмероприятия является «привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии».

Как сообщается, только с начала года было выявлено более 195 тыс. автомобилей без техосмотра (более 75 тыс. водителей попались дважды в течение года).

Согласно КоАП, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или до трех базовых величин (за повторое нарушение – штраф до пяти базовых).