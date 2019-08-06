ГАИ проведет облаву на водителей без техосмотра

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На протяжении декады сотрудники Госавтоинспекции проведут на дорогах страны спецмероприятие.

Фото носит иллюстративный характер

В поле зрения инспекторов попадут водители, чьи транспортные средства не имеют разрешения для участия в дорожном движении.


Инженер одной из минских диагностических станций «помогал» проходить техосмотр

В дорожной милиции подчеркнули, что главной целью спецмероприятия является «привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии».

Как сообщается, только с начала года было выявлено более 195 тыс. автомобилей без техосмотра (более 75 тыс. водителей попались дважды в течение года).

Согласно КоАП, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или до трех базовых величин (за повторое нарушение – штраф до пяти базовых).
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Тэги: ГАИ техосмотр декада Гостехосмотр

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