Фондовые рынки рухнули из-за торговой войны США и Китая

Американские и азиатские фондовые индексы показали резкое снижение на фоне нового обострения в торговой войне.

США официально признали Китай валютным манипулятором. Причиной этого стало непрепятствование Центробанка КНР ослаблению курса нацвалюты, который впервые за 11 лет превысил порог в семь юаней за один доллар. В результате нового витка торгового конфликта между крупнейшими экономиками пострадали мировые фондовые рынки: снижение произошло и в США, и в Азии, сообщает korrespondent.net .

Несмотря на договоренности на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20 американский президент Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении ввести с сентября десятипроцентные пошлины на остающийся необложенным объем китайского импорта в размере около 325 миллиардов долларо.

Если ранее американские пошлины распространялись на промышленные товары и компоненты, то новое повышение тарифов затронет и разные потребительские товары.

В ответ на неожиданное решение Трампа Китай объявил о приостановке закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов.

На этом фоне курс китайской национальной валюты упал до десятилетних минимумов. 5 августа ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне выше 6,9 юаня за один доллар. На биржевых торгах китайская валюта подешевела на 1,4 процента, ее курс превысил семь юаней за один доллар впервые с 2008 года.

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром 6 августа показали резкое снижение: в начале торгов гонконгский Hang Seng, тайваньский Taiex, шанхайский Shanghai Composite и японский Nikkei просели более чем на два процента.

В середине июля стало известно, что экономика Китая во втором квартале опустилась до самого низкого показателя с 1992 года. Эксперты предполагают, что рост ВВП Китая будет и дальше замедляться, несмотря на все меры властей. Улучшений не ожидают и в самом Пекине.