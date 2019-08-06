В Могилеве похоронили баскетболистку Яну Зуборенко

Воспитанница могилевской школы баскетбола Яна Зуборенко скончалась на 20-м году жизни.

Источник: bbf.by

По информации Белорусской федерации баскетбола, прощание с Яной состоялось днем 6 августа на Пашковском кладбище в Могилеве.

Девушка выступала на чемпионате мира U-17 минувшим летом. Также спортсменка была участницей чемпионатов Европы U-16 (2017), U-18 (2018) и Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2017).

Летом 2018 года баскетболистка поступила в Белорусский государственный университет и приняла решение завершить профессиональную карьеру.