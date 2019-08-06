Румас пообещал до осени закончить процедуры по согласованию визового соглашения с ЕС

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Правительство Беларуси рассчитывает на подписание с Европейским союзом соглашения об упрощении визового режима осенью этого года.


Андреа Викторин: визовое соглашение между Беларусью и ЕС будет подписано осенью

Об этом, как сообщает пресс-служба Совета министров, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин 6 августа в Минске. Встреча состоялась по случаю завершения Викторин дипломатической миссии в стране.

«Думаю, с нашей стороны до осени мы закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа, — сказал Румас. — Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это событие состоялось».
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Тэги: визовый режим с ЕС Беларусь-ЕС Персона: Сергей Румас Андреа Викторин

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