Румас пообещал до осени закончить процедуры по согласованию визового соглашения с ЕС

Правительство Беларуси рассчитывает на подписание с Европейским союзом соглашения об упрощении визового режима осенью этого года.

Об этом, как сообщает пресс-служба Совета министров, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин 6 августа в Минске. Встреча состоялась по случаю завершения Викторин дипломатической миссии в стране.

«Думаю, с нашей стороны до осени мы закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа, — сказал Румас. — Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это событие состоялось».