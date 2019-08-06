18 августа в Минске более 60 кошек и собак будут искать своих любящих хозяев

18 августа в Минске вновь пройдет благотворительная акция «Дорога домой!». Более 60 кошек и собак, мечтающих о доме и семье, будут ждать своих хозяев по адресу: ул. Октябрьская, 16, к. 27.

Акция организована брендом кормов для домашних животных Purina совместно с общественным объединением «Эгида».

Каждый желающий сможет бесплатно забрать с собой кошку или собаку любого окраса, возраста и размера. Все животные привиты, здоровы и готовы к жизни с людьми. В этом можно будет убедиться лично.

В рамках выставки состоится благотворительный аукцион, а также пройдут бесплатные консультации кинологов и ветеринарных врачей для тех, кто решил взять животное к себе домой. Потенциальным хозяевам расскажут о том, как обеспечить правильный уход и питание четвероногому другу.

Чтобы забрать питомца, при себе необходимо иметь паспорт. Для удобства хозяев и новых любимцев рекомендуется взять с собой ошейник для собаки или переноску для кошки. В качестве подарка новые хозяева получат набор кормов от бренда Purina.

На территории выставки будет открыта палатка помощи, куда можно принести любые вещи для бездомных кошек и собак — корма, лотки и наполнители, пеленки, клетки и переноски, средства обработки.

Гости смогут сделать селфи в креативной тематической фотозоне, посмотреть выступления приглашенных артистов и принять участие в конкурсах и розыгрышах призов. Для юных посетителей будет организована детская зона с анимацией и аквагримом.

Время проведения мероприятия — с 13:00 до 18:00.