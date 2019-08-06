В США умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон умерла на 89-м году жизни, сообщил в Facebook ее издатель.

Хлое Энтони Уоффорд родилась в 1931 году в американском штате Огайо. Имя Тони она взяла в Говардском университете, который закончила по специальности «английский язык и литература». Моррисон — фамилия ее бывшего мужа.

В 1987-м опубликовала роман «Возлюбленная», который год спустя получил Пулитцеровскую премию и был включен в список 100 лучших романов на английском языке, выпущенных с 1923 по 2005 годы, составленный журналом «Тайм». По сюжету беглая рабыня убивает свою дочь, чтобы та не попала в рабство.

В 1993 году Моррисон была удостоена Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за то, что в своих полных мечты и поэзии романах оживила абсолютно необходимый аспект американской реальности».