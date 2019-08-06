Прокуратура Москвы потребовала отобрать ребенка у семьи оппозиционеров

Семейная пара пришла с годовалым ребенком на акцию протеста 27 июля.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время шествия супруги передали ребенка третьему лицу, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда». «Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — считают в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что у отца мальчика временная регистрация в Москве, из-за чего он не сможет голосовать на выборах в Мосгордуму в сентябре. Почему участие в митинге без московской прописки важно в вопросе воспитания детей, в прокуратуре не уточнили.

Кроме того, прокуратура начала проверки из-за других демонстрантов, которые пришли на акции 27 июля и 3 августа с детьми. Также ведомство проверяет участников митингов, «вовлекавших несовершеннолетних».