Белорусы стали вторыми на молодежном чемпионате Европы по водным лыжам

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Сборная Беларуси заняла в командном зачете второе место, уступив лишь хозяевам турнира украинцам.

Итоговая сумма баллов выступлений белорусских спортсменов, мужчин и женщин, — 7 305,42. Воднолыжники Украины набрали 8 410,42 балла и поднялись на первую ступень пьедестала. Третьими стали австрийцы — 7231,42.

Елена Пархоменко завоевала на соревнованиях в Днепре две серебряные медали. Еще одна белорусская спортсменка Валерия Трубская стала третьей в слаломе.
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Тэги: водные лыжи Беларусь-Украина Город: Днепр

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