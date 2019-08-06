Белорусы стали вторыми на молодежном чемпионате Европы по водным лыжам

Сборная Беларуси заняла в командном зачете второе место, уступив лишь хозяевам турнира украинцам.

Итоговая сумма баллов выступлений белорусских спортсменов, мужчин и женщин, — 7 305,42. Воднолыжники Украины набрали 8 410,42 балла и поднялись на первую ступень пьедестала. Третьими стали австрийцы — 7231,42.

Елена Пархоменко завоевала на соревнованиях в Днепре две серебряные медали. Еще одна белорусская спортсменка Валерия Трубская стала третьей в слаломе.