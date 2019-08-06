ЦИК опубликовал календарные планы парламентских выборов

Документы, регламентирующие план подготовки и проведения выборов в Палату представителей и Совет Республики, были утверждены 6 августа на заседании ЦИК.

Срок выдвижения для желающих попасть в состав избирательных комиссий — не позднее 30 августа, указано на сайте ЦИК. Участки для голосования должны быть образованы до 15 сентября, а участковые избирательные комиссии — до 2 октября.

Выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты парламента (ППНС) запланировано на период с 8 сентября по 7 октября включительно, регистрация состоится с 8 по 17 октября. Время и место проведения выборов должно быть сообщено избирателям не позднее 6 ноября. В этот же срок электорату должны предоставить информацию о кандидатах, претендующих на депутатский мандат в каждом конкретном округе. 17 ноября — день основного голосования, досрочное голосование пройдет с 12 по 16 ноября.

Список избранных депутатов Палаты представителей обнародуют не позднее трех дней со дня установления итогов выборов.

В соответствии с календарным планом выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 9 сентября по 8 октября, регистрация — с 9 по 13 октября. Выборы состоятся 7 ноября, их итоги будут установлены не позднее 22 ноября.