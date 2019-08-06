Россельхознадзор сообщил о снятии санкций с трех белорусских предприятий АПК

Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору 8 августа отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями.

Как сообщает ведомство, речь идет о сухой молочной продукции Барановичского молочного комбината, сливочном масле предприятия «Сморгонские молочные продукты» — филиала Лидского молочно-консервного комбината и пастеризованных сливках наливом Березинского производственного участка борисовского завода «Здравушка-милк».

Это решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 8 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.