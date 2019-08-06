Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» быстрее провести переговоры по Донбассу

Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.

«Призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата — Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал украинский лидер.

Зеленский обратил внимание, что «хлебное перемирие» продержалось 17 дней — 6 августа во время обстрела погибли четверо украинских военных.

«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне желает мира. И наше желание неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто этого мира не хочет», — написал Зеленский.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Переговоры Зеленский предложил провести в Минске при посредничестве лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. Александр Лукашенко поддержал это предложение.