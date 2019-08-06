Беларусь повышает тариф на прокачку российской нефти

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Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти через территорию Беларуси.


Беларусь предложила России два варианта компенсации потерь от поставок некачественной нефти

Тариф на транспортировку российской нефти с 1 сентября вырастет на 3,7%, сообщает телеканал ОНТ. Данные меры предпринимаются в связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В частности, с подобной инициативой выступил оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», который обратился с просьбой о внеплановом пересмотре тарифа к регулятору во II квартале.

Стороны достигли принципиальной договоренности о доведении тарифа до того размера, который позволит обеспечить объемы выручки в размерах, спрогнозированных на 2019 год.

К недополучению прибыли привела ситуация с загрязнением нефти. Для компенсации потерь «Гомельтранснефть Дружба» предложила российским коллегам довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн тонн либо увеличить тарифы на транспортировку исходя из количества недопрокачанной нефти.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Гомельтранснефть Дружба Беларусь-Россия

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