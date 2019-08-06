Племянник оппозиционера Георгия Дмитрука погиб в США

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Родственник сопредседателя БХД Данила Дмитрук погиб в ДТП возле Линкольна, штат Небраска.

Источник: Георгий Дмитрук

По информации NN.by, 24-летний Данила находился в автомобиле «Хаммер» вместе с еще шестью родственниками. Водитель не справился с управлением на гравийке. Машину занесло, она перевернулась. Все остались живы, кроме Данилы.

Родители парня давно переехали из Беларуси в США, живут в штате Колорадо. Данила родился в Штатах. Учился в Колорадском университете на инженерной специальности.

«Данила был активистом в церкви, руководил музыкальной группой при церкви, — рассказал Георгий Дмитрук. — У него остались жена и сын, которому всего один год. Это у нас поздно женятся, а там рано».
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Тэги: БХД Беларусь-США Персона: Георгий Дмитрук Данила Дмитрук Город: Линкольн

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