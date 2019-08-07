Атмосферные фронты накрыли Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

В среду, седьмого августа, погоду на Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся на территорию нашей страны с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех регионах пройдут дожди (в некоторых районах – ливни); местами прогремят грозы. В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимально воздух в середине дня прогреется до +24°С (в южных районах – до +28°С.

В столице вероятность дождя очень высока, не исключена гроза. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: