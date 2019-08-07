Киевское «Динамо» Хацкевича уступило «Брюгге» в квалификации Лиги чемпионов

Киевское «Динамо», главным тренером которого является белорусский специалист Александр Хацкевич, провело первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Фото из официального твиттера «Брюгге»

На выезде «бело-голубые» минимально уступили бельгийскому «Брюгге» - 0:1.

Единственный мяч в игре был забит Ванакеном с пенальти на 37-й минуте.

По словам Хацкевича, «матч начали хорошо, контролировали игру первых 15 минут… Однако потом опытные футболисты допускали невынужденные ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали торопиться, перехватывали мяч и сразу его теряли».

Второй тайм, отметил наставник, получился без центра поля: «Было много моментов, атака то на одни ворота, то на другие. В концовке встречи у нас было два прекрасных момента, когда мы выбегали в контратаки. Однако не хватило последнего паса и завершающего удара. В целом, второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве».

Напомним белорусский чемпион - борисовский БАТЭ - завершил участие в самом престижном клубном футбольном турнире Старого света на стадии второго квалификационного раунда. Выиграв домашнюю встречу (2:1), борисовчане уступили в гостях (0:2).