Киевское «Динамо» Хацкевича уступило «Брюгге» в квалификации Лиги чемпионов

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Киевское «Динамо», главным тренером которого является белорусский специалист Александр Хацкевич, провело первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Фото из официального твиттера «Брюгге»

На выезде «бело-голубые» минимально уступили бельгийскому «Брюгге» - 0:1.

Единственный мяч в игре был забит Ванакеном с пенальти на 37-й минуте.

По словам Хацкевича, «матч начали хорошо, контролировали игру первых 15 минут… Однако потом опытные футболисты допускали невынужденные ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали торопиться, перехватывали мяч и сразу его теряли».

Второй тайм, отметил наставник, получился без центра поля: «Было много моментов, атака то на одни ворота, то на другие. В концовке встречи у нас было два прекрасных момента, когда мы выбегали в контратаки. Однако не хватило последнего паса и завершающего удара. В целом, второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве».

Напомним белорусский чемпион - борисовский БАТЭ - завершил участие в самом престижном клубном футбольном турнире Старого света на стадии второго квалификационного раунда. Выиграв домашнюю встречу (2:1), борисовчане уступили в гостях (0:2). 
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Тэги: ФК Динамо-Киев Лига чемпионов Персона: Александр Хацкевич Город: Брюгге

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