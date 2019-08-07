ГАИ усилила контроль – по всей стране проходит спецмероприятие

С сегодняшнего дня и по 17 августа включительно на территории Беларуси будет проводиться спецмероприятие «Гостехосмотр».

Как понятно из названия операции, сотрудники Госавтоинспекции возьмут под контроль (будут выявлять) автомобили, мотоциклы, автобусы, которые участвуют в дорожном движении без соответствующего разрешения.

В ГАИ подчеркнули, что в первую очередь работа будет направлена на убеждение владельцев транспортных средств к поддержанию их в технически исправном состоянии.

Также напоминается, что за отсутствие техосмотра предусмотрена административная ответственность от предупреждения до штрафа (за повторное нарушение придется выложить до пяти базовых величин).

Напомним, как правило спецмероприятие «Гостехосмотр» ГАИ проводит два раза в год.

Ранее сообщалось, что в Беларуси систему камер фотофиксации хотят перевести в непрерывный режим работы, что поможет определять машины, которые вовремя не прошли техосмотр.