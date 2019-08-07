Соболенко на старте турнира в Торонто проиграла Павлюченковой

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Прима белорусского тенниса Арина Соболенко достаточно неожиданно уступила уже в первом раунде престижного турнира в Торонто.

В роли обидчицы девятой ракетки мира выступила россиянка Анастасия Павлюченкова (44-я).

В напряженном поединке белоруска уступила в трех партиях – 6:3, 3:6, 5:7.

Напомним, Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг. Экс-первая ракета мира в двух партиях расправилась с лидером итальянского женского тенниса Камилой Джорджи – 6:2, 6:2.

Также, как и Соболенко, после первого круга зачехлила ракетку третья участница турнира в Торонто от Беларуси Александра Саснович. Она уступила бельгийке Элизе Мертенс – 6:3, 3:6, 1:6.
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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Анастасия Павлюченкова Город: Торонто

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