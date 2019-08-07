Из-за встречи Лукашенко с Бакиевым белорусского дипломата вызвали в МИД Кыргызстана на ковер

Временного поверенного в делах посольства Беларуси в Кыргызстане Сергея Иванова вызвали в МИД этой страны и вручили официальную ноту. Поводом для такого действия внешнеполитического ведомства стала встреча Александра Лукашенко с экс-президентом КР Курманбеком Бакиевым.

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Кыргызская сторона возмущена использованием в ходе встречи государственной символики своего государства, а также упоминания о кыргызско-белорусской дружбе, что, по мнению дипломатов, «в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами».

Официальный Бишкек призвал белорусские власти «изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества».

Кыргызстан неоднократно требовал экстрадировать бывшего президента страны Курманбека Бакиева, который бежал в Беларусь после революции в 2010 году, однако белорусские власти в этом отказывают.

Революция в Кыргызстане произошла в апреле 2010 года. В ходе штурма здания правительства в Бишкеке и последовавших затем беспорядков в городе погибло около 90 человек, полторы тысячи получили ранения. Президент Курманбек Бакиев, его брат Жаныш (Жаныбек), возглавлявший службу госохраны, и старший сын Марат бежали из страны. С 2010 года Курманбек Бакиев с семьей по приглашению Лукашенко живет в Беларуси.

На родине экс-президент, члены его семьи и приближенные были заочно обвинены в массовом убийстве, сопряженном с превышением должностных полномочий, и объявлены в международный розыск. Бакиева, получившего белорусское гражданство, на родине приговорили к пожизненному заключению, но затем наказание было заменено на 30 лет лишения свободы.