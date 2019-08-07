Андрейченко: в вопросе отмены смертной казни Беларусь со временем выйдет на определенные решения

«Не надо нас особо поджимать и торопить по вопросу смертной казни, со временем мы выйдем на определенные решения», — заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 7 августа в ходе встречи с главой представительства Евросоюза Андреа Викторин.

Встреча состоялась по случаю завершения Викторин ее дипломатической миссии в стране.

По словам спикера, в Палате представителей «с сожалением и грустью» воспринимают отъезд Викторин из Беларуси.

«За время вашего пребывания проделана большая работа по выводу отношений Беларуси и ЕС на новый качественный уровень, — сказал он. — Отношения нормализовались и получают развитие по многим направлениям. Было много визитов высокопоставленных лиц из ЕС, европарламентариев».

Андрейченко подчеркнул, что Викторин принимала активное участие в общественной жизни Беларуси и плотно работала с регионами, где «помогала и контролировала, чтобы европейские гранты эффективно использовались для экономики Беларуси».

Он также отметил, что пока «не очень хорошо» развиваются межпарламентские связи с ЕС. По его словам, Палате представителей с Европарламентом «нужно находить точки соприкосновения». «Нам нужно идти вперед, может быть, небольшими шагами, но важно, чтобы этих шагов было больше», — сказал спикер.

«Мы желаем успешной работы новому председателю Европарламента и хотели бы, чтобы у нас установились нормальные рабочие отношения, — отметил он. — Европарламентарии должны понимать, что есть чувствительные вопросы, которые надо решать, и мы готовы к разговору».

Андрейченко также отметил, что за время пребывания Викторин в Беларуси есть положительная динамика по торгово-экономическому сотрудничеству с ЕС. В частности, сказал он, «на хорошем уровне» инвестиционное сотрудничество: в прошлом году страны ЕС инвестировали в экономику Беларуси более 5 млрд долларов.

«Это для нас важно, для нас важны те направления, которые ставят ЕС по демократии и правам человека, но важнейшим для нас является уровень жизни людей, их благосостояние, оппозицию такие вопросы не волнуют», — сказал Андрейченко.

В свою очередь Викторин отметила, что Минск и Брюссель действительно улучшили свои отношения за последние четыре года.

«Нашим главным приоритетом являются граждане и жизнь людей в Беларуси. Мы заинтересованы в свободной, независимой и суверенной Беларуси с процветающей экономикой, где уважаются права человека и демократические ценности, обеспечивается принцип верховенства права», — заявила дипломат.

Викторин отметила, что ЕС позитивно оценивает конструктивную позицию Беларуси по урегулированию кризиса в Украине, вклад страны в обеспечение мира в регионе и активное участие Беларуси в инициативе «Восточное партнерство».