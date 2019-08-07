Новый посол США может приехать в Беларусь уже в следующем году

Временный поверенный в делах США Дженифер Мур надеется, что ее страну в Беларуси в будущем году будет представлять посол. Об этом она заявила 7 августа в Минске на церемонии возложения цветов к могиле Рут Уоллер на Военном кладбище Минска, отвечая на вопрос БелаПАН.

«Я надеюсь, что в следующем году эту почетную обязанность уже будет исполнять посол, а не временный поверенный в делах, — заявила она. — И это будет отражать улучшение в отношениях между нашими странами и народами».

Дипломат подчеркнула, что «особенно важны отношения на уровне между людьми, потому что Рут Уоллер олицетворяла все самое лучшее, что есть в американцах, — готовность жертвовать для того, чтобы улучшать место, в котором они живут, и жизнь людей вокруг них».

«Я горда тем, что США являются самым большим донором гуманитарной помощи в Беларуси. Они действуют в духе той работы, которую делала Уоллер здесь в Беларуси. Это касается не только правительства США, правительственных программ, но и частных, религиозных, благотворительных организаций США, продолжающих ту работу, которую начала делать Рут», — заявила Мур.

Рут Уоллер была секретарем миссии Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (UNRRA) в Беларуси и работала в послевоенном Минске вместе с мужем. Она скончалась в 1946 году от инфекционной болезни в возрасте 24 лет, похоронена на Военном кладбище столицы.

В 2008 году между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение Соединенными Штатами санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. Тогда же Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт, а 30 из 35 сотрудников посольства США были высланы из страны. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

31 января 2019 года заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко заявил в Вашингтоне на заседании Атлантического совета, что процесс возвращения послов может занять месяцы, если не годы.