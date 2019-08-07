«Золотая рыбка» белорусского плавания Александра Герасименя уходит из большого спорта

Одна из самых позитивных и титулованных белорусских спортсменок Александра Герасименя заявила сегодня о завершении профессиональной карьеры.

Фото со страницы Александры Герасимени в соцсети

О своем решении она сообщила во время презентации спортивно-благотворительного марафона «24 Разам». В связи со знаковым событием в жизни Герасименя не собирается устраивать торжества.

«Если кто-то захочет подарить цветы, то лучше всего это будет сделать на нашем спортивно-благотворительном марафоне «24 Разам». Будем круглые сутки бегать и немного плавать — в пользу детей с аутизмом», - приводит pressball.by слова Александры.

В марафоне планируется участие многих белорусских звезд не только из мира спорта. Кроме Герасимени, Надежды Скардино, Екатерины Вандарьевой и Ольги Хижинковой (эта четверка презентовала проект) свое участие в фестивале спорта подтвердили Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Александра Саснович, Наталья Цилинская, Марина Арзамасова…

За свою карьеру Александра Герасименя завоевала множество наград, среди которых два серебра и бронза олимпиад, золото, серебро и бронза чемпионатов мира, золото чемпионата мира на короткой воде, золото, по два серебра и бронзы чемпионатов Европы, золото, по четыре серебра и бронзы чемпионатов Европы на короткой воде.