Зеленский рассказал, о чем сегодня разговаривал с Путиным

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Во время экстренного совещания с силовиками Владимир Зеленский сообщил, что сегодня утром разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы президента Украины

Совещание состоялось в связи с гибелью четырех украинских военнослужащих на Донбассе.

«Срочно позвонил ему [Путину] и сказал, что это не приближает нас к миру, - рассказал на совещании президент Украины. – Очень прошу повлиять на ту сторону [непризнанные ДНР и ЛНР], чтобы они прекратили убивать наших людей».

Кроме этого, Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости ускорить строительство моста в Станице Луганской и возврата украинских пленных.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Россия-Украина ситуация на юго-востоке Украины Персона: Владимир Зеленский

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