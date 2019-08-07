Мининформ заблокировал почти 60 сайтов

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Почти 60 сайтов попали под блокировку Министерства информации Беларуси. Как сообщили в ведомстве, это было сделано на основании письменного уведомления МВД.

Иллюстрация pixabay.com

Вина закрытых интернет-ресурсов заключается в том, что на их страницах размещалась информация о продаже наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов.

Объясняя свое решение, Миниформ сослался на декрет президента №6 от 28 декабря 2014 года «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Адреса заблокированных сайтов не приводятся.
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Тэги: Мининформ блокировка сайтов

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