Мининформ заблокировал почти 60 сайтов

Почти 60 сайтов попали под блокировку Министерства информации Беларуси. Как сообщили в ведомстве, это было сделано на основании письменного уведомления МВД.

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Вина закрытых интернет-ресурсов заключается в том, что на их страницах размещалась информация о продаже наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов.

Объясняя свое решение, Миниформ сослался на декрет президента №6 от 28 декабря 2014 года «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Адреса заблокированных сайтов не приводятся.